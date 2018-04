Mubarak convoca eleições para 28 de novembro no Egito O presidente do Egito, Hosni Mubarak, marcou o dia 28 de novembro para as eleições parlamentares no país. A agência estatal de notícias Middle East informou que Mubarak promulgou o decreto hoje. Além do partido governista de Mubarak, o Nacional Democrático, outros três partidos legalizados da oposição e o grupo proscrito Irmandade Muçulmana disseram que apresentarão candidatos para as 508 vagas do Parlamento que estarão em disputa. Uma vez que seu partido está na clandestinidade, os candidatos da Irmandade Muçulmana concorrem como independentes.