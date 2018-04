Mubarak decreta toque de recolher no Egito A rede de televisão norte-americana CNBC informou que o Exército do Egito entrou no Cairo, diante da intensificação dos protestos contra o regime do general Hosni Mubarak, que está no poder desde 1981. Dezenas de milhares de manifestantes estão confrontando a polícia nas principais cidades do país, no quinto dia de manifestações.