Mubarak diz que informou CIA sobre ação de Bin Laden O presidente do Egito, Hosni Mubarak, afirmou em entrevista publicada hoje pelo jornal The New York Times, que o serviço secreto de seu país advertiu a Agência Central de Inteligência (CIA), uma semana antes dos atentados de 11 de setembro, que o terrorista Osama bin Laden estava para realizar uma operação de grande envergadura contra um alvo americano. Um agente recrutado pelos egípcios mantinha estreito contato com a Al-Qaeda, a organização comandada por Bin Laden, mas não foi possível saber que objetivo seria atacado nem a magnitude da ação. "Não sabíamos que semelhante coisa poderia ocorrer", afirmou. "Pensamos que fosse uma embaixada, um avião, os alvos comuns." O presidente egípcio disse ainda que as medidas de segurança foram aumentadas na embaixada americana no Cairo, nos dias que precederam o atentado contra o World Trade Center, justamente por causa dessa advertência. A declaração de Mubarak foi desmentida pelo porta-voz da Casa Branca, Ari Fleischer. Ele disse que os serviços de inteligência egípcio e americano trocaram informações no início de 2001 sobre uma ameaça genérica de terrorismo fora dos EUA, mas nada que indicasse um atentado como o de 11 de setembro. Ao mesmo tempo em que o Congresso americano investiga a atuação da polícia e dos serviços secretos do país, a mídia vem divulgando detalhes sobre as falhas do setor de inteligência. Hoje o jornal USA Today informou que agentes americanos tinham informantes dentro da Al-Qaeda e, por isso, tiveram acesso a conversas indicando um ataque iminente, embora não tivessem dados precisos sobre datas ou lugares. Os informes indicavam a possibilidade de atentados suicidas e complôs para lançar aviões contra edifícios e ataques contra o Pentágono, o WTC e outros alvos simbólicos.