Mubarak diz que montará novo gabinete amanhã O presidente do Egito, Hosni Mubarak, fez um discurso na televisão estatal na noite de hoje, no qual defendeu a ação das forças de segurança contra os manifestantes que exigem a queda do seu governo. Um pouco mais cedo, o líder do Parlamento, Fatih Sourur, afirmou que Mubarak permanece no controle da situação.