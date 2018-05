Mubarak é internado após ser chamado para investigação no Egito

No domingo, a promotoria pública do Egito convocou Mubarak, deposto do poder em 11 de fevereiro após 30 anos no governo, como parte das investigações sobre a morte de manifestantes e o desvio de dinheiro público. Mubarak nega as acusações.

"O ex-presidente Hosni Mubarak foi internado... num hospital de Sharm el-Sheikh", disse o site do jornal estatal Al Ahram. Segundo o jornal, o presidente pode não viajar ao Cairo para a investigação por conta de sua internação. Uma fonte jurídica confirmou que Mubarak havia sido hospitalizado.

(Reportagem de Elmund Blair)