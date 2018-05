Mubarak, ex-ditador egípcio, pode ser condenado à morte

O ex-ditador egípcio Hosni Mubarak pode receber a pena de morte caso seja condenado de ordenar o tiroteio contra manifestantes durante os protestos que levaram a sua queda. A afirmação é do Ministro da Justiça egípcio Mohammed el Guindi ao jornal Al Ahram. Segundo ele, os dois filhos e a mulher do ex-ditador também são acusados, mas de corrupção.

Mubarak, de 82 anos, caiu em 11 de fevereiro, depois de 18 dias contínuos de protestos. Ao menos 846 manifestantes foram mortos durante o período em que o país ficou praticamente paralisado. "Se for declarado culpado pela morte dos manifestantes, Mubarak pode receber a pena capital", disse El Gundi.

A condenação do ex-ditador depende do depoimento do ex-ministro do Interior Habib el-Adly, também sob investigação, que pode confirmar ou não que ordem foi dada por Mubarak, explicou El Gundi. "Em caso de condenação, o único que pode salvar Mubarak da pena de morte é o novo presente. E se eu fosse o novo presidente, não daria indulto a alguém que matou 800 mártires", completou o ministro.

A eleição para escolha do novo presidente acontecerá em novembro.