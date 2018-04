Mubarak nomeia vice-presidente pela primeira vez em 30 anos

Associated Press

CAIRO - A televisão estatal do Egito informou neste sábado, 29, que o presidente Hosni Mubarak nomeou um vice-presidente pela primeira vez em seus quase 30 anos no poder. O escolhido é Omar Suleiman, chefe de inteligência do país e assessor bastante próximo de Mubarak.

A medida de Mubarak parece ser um passo para estabelecer um sucessor. O presidente tem sido pressionado a renunciar desde a terça-feira, quando tiveram início protestos populares em todo o Egito contra o atual governo.

Suleiman está a cargo de alguns dos mais sensíveis assuntos de política externa do Egito, inclusive o processo de paz entre Israel e palestinos. Como Mubarak, ele tem um histórico militar. O setor militar, aliás, foi de onde saíram os últimos quatro presidentes egípcios.

Também neste sábado, o primeiro-ministro, Ahmed Nazif, apresentou sua renúncia formal, após o anúncio antecipado na noite passada pelo presidente. Mubarak anunciou pouco após a meia-noite local (20 horas de sexta em Brasília) que, para superar a crise, um novo gabinete seria nomeado. Apesar disso, ele manteve-se na presidência.

Os distúrbios, batizados de "Dia da Fúria" por alguns ativistas na internet, foram inspirados na "Revolução do Jasmim", que derrubou o presidente da Tunísia, Zine El Abidine Ben Ali, há duas semanas. No Iêmen e na Jordânia também foram registradas manifestações.