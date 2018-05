Mubarak omite sucessão ao discursar para seu partido

O presidente falou da "grande responsabilidade" do PND depois da eleição legislativa de outubro, na qual o partido elegeu 420 dos 508 deputados, em meio a acusações de fraude generalizada e um boicote da segunda etapa do pleito pelo principal partido de oposição, a Irmandade Muçulmana.

"Nesse contexto eu estabeleci as missões e as funções exatas do partido, do governo e do bloco parlamentar", disse o general Mubarak, que está no poder há 29 anos. Ele não fez nenhuma referência à próxima eleição presidencial.

Embora circule há alguns anos a crença de que Mubarak pretende passar o poder para seu filho Gamal, de 47 anos, um banqueiro que também é general da Força Aérea, pessoas próximas ao presidente têm dito que ele pretende conseguir um sexto mandato. Um telegrama diplomático da embaixada dos EUA no Cairo, revelado pelo site WikiLeaks, relata que o mais provável é que Mubarak busque a reeleição em 2011 e fique na presidência pelo resto da vida.