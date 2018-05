O ex-presidente do Egito Hosni Mubarak sofreu um ataque cardíaco ontem durante um interrogatório feito por promotores que investigam acusações de corrupção e violência contra os manifestantes durante o levante popular que o derrubou do poder. Segundo a TV estatal, Mubarak foi hospitalizado na cidade de Sharm el-Sheikh. Os promotores do caso, porém, disseram que ele está apto para seguir depondo.