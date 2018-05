Mubarak sofre 'crise cardíaca' durante interrogatório

Mubarak, deposto em 11 de fevereiro após 30 anos no poder, foi intimado no domingo por promotores a depor num inquérito que apura suspeitas de corrupção, junto com seus filhos Alaa e Gamal.

Em suas primeiras declarações públicas desde que deixou o cargo, transmitidas no domingo pela TV Al Arabiya, Mubarak negou qualquer irregularidade e descreveu as acusações como "mentiras".

A TV estatal informou que o ex-governante, de 82 anos, sofreu uma "crise cardíaca" durante o interrogatório, e que por isso foi levado a um hospital da cidade balneária de Sharm el-Sheikh, à beira do mar Vermelho, onde está num exílio interno.

Uma fonte hospitalar disse à Al Arabiya, no entanto, que Mubarak continuou em condições de responder às perguntas, feitas pelo ministro da Justiça, Mohamed El Guindy.

Mubarak tem sofrido de problemas de saúde nos últimos anos, e em março de 2010 se submeteu a uma cirurgia da vesícula biliar na Alemanha. Os boatos sobre sua saúde tornaram mais comuns com seu envelhecimento, e especialmente depois das últimas cirurgias.

Neste ano, pouco antes de ser deposto, Mubarak prometeu ao povo egípcio que morrerá no país. O ex-presidente e alguns familiares e aliados políticos foram proibidos de viajar ao exterior enquanto as acusações de corrupção estiverem sendo investigadas.

O jornal Al Ahram informou na terça-feira que Mubarak foi intimado a depor num tribunal na periferia leste do Cairo, mas não citou a data nem as acusações em questão.

Na sua entrevista à Al Arabiya, Mubarak disse que as informações enviadas por ele às autoridades vão comprovar que ele não possui bens no exterior.

"Fiquei, e ainda estou, magoado pelo que eu e minha família estamos enfrentando por causa de campanhas fraudulentas e de acusações infundadas que visam a prejudicar a minha reputação, minha integridade e meus antecedentes políticos e militares", disse Mubarak.