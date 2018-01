Mubarak teme união de grupos terroristas no Iraque O presidente egípcio, Hosni Mubarak, externou neste domingo sua preocupação de que grupos extremistas no Iraque possam estar se unindo para promover futuros ataques terroristas. Em visita a Paris, Mubarak disse, numa entrevista ao canal de televisão France-3, que os Estados Unidos devem passar o controle do Iraque aos iraquianos o mais rapidamente possível se quiserem colocar um fim ao terrorismo no país. ?É impossível que outro país controle o Iraque", declarou Mubarak, comentário que encontra apoio na França. "A situação do Iraque é única. Estou com medo de estar presenciando um tipo de união entre grupos extremistas a fim de realizar ataques terroristas". Na segunda-feira, Mubarak tem um encontro agendado com o presidente francês, Jacques Chirac, em que discutirão a situação iraquiana e o conflito entre Israel e palestinos.