Mubarak terá novo julgamento em 13 de abril no Egito O presidente deposto do Egito, Hosni Mubarak, terá de enfrentar um novo julgamento a partir de 13 de abril, para responder sobre a morte de manifestantes em 2011, durante os 18 dias da revolução que pôs fim ao seu governo de 29 anos. Mubarak e seu ex-ministro do Interior, Habib el Adli, foram condenados à prisão perpétua em junho mas, em janeiro, um tribunal de apelação revogou as sentenças e ordenou um novo julgamento.