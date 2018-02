Mubarak volta para a cadeia após internação O ex-presidente egípcio Hosni Mubarak voltou ontem para a penitenciária onde começou a cumprir prisão perpétua em 2 de junho. Ele foi condenado por não ter evitado mortes durante a repressão aos protestos que o retiraram do poder em 2011. No dia 20, Mubarak foi internado, supostamente à beira da morte. Segundo o procurador-geral do Egito, Abdel Mahmoud, o ex-líder está melhor.