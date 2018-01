Muçulmano moderado é morto a tiros no Paquistão Dois pistoleiros em motocicletas mataram um dos principais clérigos muçulmanos moderados do Paquistão, Ghulam Mustaza Malik, e o motorista dele, crivando de balas o carro em que ambos estavam, numa rua da cidade de Lahore, no leste do país, informou a polícia. Os atiradores, que conseguiram fugir, também mataram um policial que chegou à cena do crime depois de ouvir os tiros. Nenhum grupo assumiu imediatamente o assassinato de Malik, que tinha milhões de seguidores no Paquistão, devido a seu tratamento moderado das questões islâmicas. Malik, assim como a maioria dos paquistaneses, era muçulmano sunita. A violência religiosa vem aumentando no Paquistão desde 11 de setembro, quando o presidente Pervez Musharraf cortou o apoio paquistanês à milícia afegã do Taleban e prometeu apoio incondicional aos EUA em sua guerra contra o terrorismo. Em janeiro, Musharraf determinou o fechamento de cinco organizações de militantes muçulmanos sunitas e de um grupo muçulmano xiita.