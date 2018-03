Muçulmanos celebram fim do mês do Ramadã Os muçulmanos de todo o mundo celebraram ontem o Eid al-Fitr, que põe fim ao mês sagrado do Ramadã. Um dos preceitos básico da fé islâmica é respeitar o jejum diurno do Ramadã e a peregrinação a Meca durante esse mês constitui um dos pilares da religião. Meca é considera sagrada por ser a cidade natal do Profeta Maomé.