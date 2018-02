Muçulmanos decidem ficar em casa neste 4 de julho Mohamed El Filali vai manter distância dos fogos de artifício que explodirão nesta quinta-feira nos céus dos Estados Unidos em homenagem ao Dia da Independência. Assim como outros muçulmanos, ele ficará em casa para evitar ser confundido com um terrorista por agentes de segurança ou cidadãos desconfiados. "Como muçulmano, especialmente durante este feriado, temo pela possibilidade de ser alvo de atos racistas por parte da polícia e de agentes federais", disse Filali, diretor da União Americana Muçulmana. O FBI e a polícia, na tentativa de abortar qualquer ato terrorista, planejam espalhar agentes à paisana em todo o país para monitorar as comemorações do 4 de julho mais procuradas, como jogos de beisebol, marchas e locais onde há queima de fogos de artifício. O temor de Filali é comum entre os islâmicos que vivem nos Estados Unidos, especialmente diante de vários alertas não específicos sobre possíveis ataques terroristas que poderão ser praticados durante as comemorações do Dia da Independência. "Os muçulmanos, especialmente os árabe-americanos, sentem temor pela maneira como serão percebido neste 4 de julho", disse Ra´id Faraj, porta-voz do Conselho Islâmico Americano do Sul da Califórnia. Como resultado do medo, muitos pretendem permanecer em suas casas.