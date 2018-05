Muçulmanos protestam contra líder cristão no Egito

Os manifestantes marcharam pelo segundo dia consecutivo em frente ao escritório do governador, na cidade de Qena, sul do país, e colocaram barricadas nas vias, impedindo vários trens de sair de Qena e Luxor, um popular ponto turístico.

O conselho militar que governa o Egito nomeou na sexta-feira 20 novos governadores para substituir aqueles que serviram durante o regime de Hosni Mubarak, presidente derrubado em fevereiro após uma onda de protestos populares.

Os manifestantes exigem a nomeação de um muçulmano como governador em Qena. A minoria copta no Egito representa aproximadamente 10% da população do país e se queixa de discriminação, que segundo eles os deixa relegados a cidadãos de segunda classe. As informações são da Associated Press.