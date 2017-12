Muçulmanos rezam em Jerusalém no início do Ramadã Milhares de muçulmanos rezaram na Esplanada das Mesquitas em Jerusalém, ajoelhados diante da Mesquita de Al-Aqsa e tendo ao fundo o Domo da Rocha com sua cúpula dourada, no início das comemorações do Ramadã, o mês sagrado do islamismo. As autoridades israelenses estimam em pelo menos 100 mil o total de árabes israelenses e palestinos de Jerusalém que se dirigiram ao Monte do Templo (como os judeus chamam o local). Os palestinos da Cisjordânia e Faixa de Gaza não têm permissão para entrar em Jerusalém. Temendo atos de violência e um possível desmoronamento de galerias próximas do Muro das Lamentações, as forças de segurança israelenses haviam estabelecido limite de 50 mil pessoas para ingressar na Esplanada mas, diante dos protestos, acabaram cedendo.