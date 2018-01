Mudanças ocorrem

Paul Krugman*, The New York Times

Ainda existem alguns especialistas determinados a fingir que os dois grandes partidos dos Estados Unidos são simétricos - igualmente dispostos a enfrentar a realidade, igualmente empurrados para posições extremas por interesses especiais e por partidários fanáticos. Obviamente, isso é um absurdo. O programa Planned Parenthood não é a mesma coisa que os irmãos Koch, nem Bernie Sanders é o equivalente moral de Ted Cruz. E, de nenhuma forma há uma contrapartida democrata a Donald Trump.

Além disso, quando os autoproclamados especialistas de centro tornam-se mais realistas a respeito das políticas que desejam ver adotadas ficam confusos e evitam admitir que o que descrevem são as posições de um cara chamado Barack Obama.

Ainda assim, há algumas correntes em nossa vida política que permeiam os dois partidos. Uma delas é a persistente ilusão de que uma maioria escondida dos eleitores americanos ou apoiam ou podem ser persuadidos a apoiar políticas radicais; para isso bastaria que a pessoa certa conseguisse induzi-los com o devido fervor. Pode-se ver isso na direita, entre conservadores linha-dura, que afirmam que somente a covardia dos líderes republicanos impede a reversão dos programas progressistas estabelecidos nas últimas gerações.

Na verdade pode-se ver também uma versão dessa tendência entre a elite republicana bem nascida, que continua a imaginar que representa a corrente principal do partido, embora as pesquisas mostrem que cerca de dois terços dos prováveis eleitores das primárias apoiem Trump, Cruz ou Ben Carson.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Por outro lado, na esquerda há sempre um contingente de eleitores idealistas ansiosos em acreditar que um líder suficientemente bem-intencionado pode invocar os melhores anjos da natureza americana e persuadir o público em geral a apoiar uma reforma radical em nossas instituições.

Em 2008 esse contingente se juntou a Obama; agora apoia Sanders, que adotou uma posição tão purista que outro dia referiu-se ao Planned Parenthood (que apoia Hillary Clinton) como parte do "establishment".

Mas como Obama descobriu, assim que assumiu o cargo, a retórica transformacional não é a forma como as mudanças acontecem. Isso não quer dizer que ele é um fracasso. Pelo contrário, ele tem sido um presidente extremamente consequente, que faz mais para o avanço de uma agenda progressiva do que qualquer um desde Lyndon Johnson.

Ainda assim, suas conquistas têm dependido, a cada estágio, da aceitação do conceito de que alguma coisa é melhor do que nada: reforma na saúde que torna o sistema majoritariamente privado; reforma financeira que restringe seriamente os abusos de Wall Street, sem realmente prejudicar seu poderio; impostos mais altos sobre os ricos, mas sem um ataque em grande escala à desigualdade.

Existe um tipo de pequena disputa entre os democratas sobre quem pode afirmar ser o verdadeiro herdeiro de Obama, Sanders ou Hillary? Mas a resposta é óbvia: Sanders é o herdeiro do candidato Obama, mas Hillary é a herdeira do presidente Obama.

Obama poderia ser mais transformador? Talvez ele pudesse fazer mais pelas beiradas, mas a verdade é que ele foi eleito sob as circunstâncias mais favoráveis possíveis: uma crise financeira que desacreditou seu antecessor, mas ainda enfrenta uma oposição desde o primeiro dia de governo.

A pergunta que os partidários de Sanders deveriam fazer é: "quando sua teoria de mudanças funcionou?" Mesmo Franklin D. Roosevelt, que saiu das profundezas da Grande Depressão até alcançar ampla maioria, teve de ser politicamente pragmático e trabalhar não apenas com grupos especiais de interesse, mas também com racistas do sul.

Lembre-se, também, que as instituições que Roosevelt criou eram suplementares, não substitutivas: a seguridade social não substituiu o sistema privado de aposentadoria, ao contrário da proposta de Sanders de substituir o seguro de saúde por um sistema totalmente bancado pelo governo. Ah, e o sistema de seguridade social originalmente cobria apenas metade da força de trabalho e, como resultado, excluía principalmente afro-americanos.

Apenas para deixar claro: não estou dizendo que alguém como Sanders seja inelegível, embora agentes republicanos prefiram enfrentá-lo a Hillary. Eles sabem que a atual posição de Sanders nas pesquisas é inexpressiva e o democrata nunca enfrentou a máquina de ataque republicana. Mas, mesmo se ele se tornar presidente, vai acabar enfrentando as mesmas realidades duras que restringem as ações de Obama.

A questão é que embora o idealismo seja algo bom não se trata de uma virtude a menos que seja acompanhada de um realismo pragmático a respeito dos meios para atingir os fins. Isso é verdade mesmo quando, como Roosevelt, enfrenta-se um turbilhão político no governo. Isso é ainda mais verdade para um democrata moderno, que terá sorte se seu partido controlar ao menos uma das Casas do Congresso em algum momento. Desculpe-me, mas não há nada de nobre em ver seus valores derrotados porque você preferiu ter sonhos felizes em vez de pensar sobre fins e meios para chegar a eles. Não deixe que o idealismo se transforme em autoindulgência destrutiva. / TRADUÇÃO DE PRISCILA ARONE

*É colunista