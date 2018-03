Mugabe confia em acordo com oposição ainda hoje O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, declarou-se confiante em que seu governo e a oposição finalmente fecharão um acordo de partilha de poder ainda hoje. "Hoje é um bom dia para um acordo", disse Mugabe a jornalistas ao chegar, ao hotel onde governo e oposição negociam a divisão de poder no país africano. Os líderes de oposição Morgan Tsvangirai e Arthur Mutumbara chegaram um pouco mais cedo para o encontro. A nova rodada de negociações, hoje em seu quarto dia, é mediada pelo presidente da África do Sul, Thabo Mbeki. Ao término das reuniões de ontem, a oposição informou que o impasse persistia, mas tinha a esperança de que Mbeki conseguisse resgatar a proposta de governo de unidade nacional fechada no mês passado. As partes divergem com relação à distribuição dos ministérios. A oposição acusa Mugabe de tentar manter um número muito grande de pastas importantes.