Mugabe deixa o poder se perder eleição no Zimbábue, diz jornal

O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, espera vencer o segundo turno das eleições presidenciais no mês de junho, mas não permanecerá no poder se perder o pleito, segundo afirmou a edição do jornal estatal The Herald nesta segunda-feira, 26. Veja também: Inflação no Zimbábue supera 1.000.000% ao ano, diz analista Oposicionista no Zimbábue acusa plano para matá-lo Zimbábue anuncia segundo turno eleitoral para 27 de junho "Nós estamos muito, muito confiantes de que venceremos essa eleição", disse Emmerson Mnangagwa, um dos altos conselheiros de Mugabe. Porém, "se o presidente perder, ele será o primeiro a falar na televisão nacional e reconhecer o resultado ao povo", "ele é um herói de muitos princípios", acrescentou Mnangagwa. O rival de Mubage nas eleições, o candidato opositor Morgan Tsvangirai, reivindica a vitória no primeiro turno presidencial, realizado no dia 29 de março, e afirma que o pleito do dia 27 de junho é baseado em resultados fraudulentos e parte de um plano para manter Mugabe no poder. Mugabe, de 84 anos, está no poder há 28. Ele era visto como um herói nacional ao ajudar o Zimbábue a conseguir sua independência do Reino Unido, em 1980. Foi também elogiado por levar educação e saúde para a maioria negra. Mas recentemente tem sido acusado de centralizar o poder demais e realizar eleições fraudulentas, além de cometer abusos e erros na condução da economia. Órgãos independentes de direitos humanos e o candidato opositor afirmam que membros do partido de oposição têm sido agredidos e mortos pelo governo e simpatizantes de Mugabe, para garantir que o presidente vença o segundo turno.