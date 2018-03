Mugabe deve ser apontado vencedor no Zimbábue domingo -fontes O presidente Robert Mugabe está perto de alcançar uma vitória esmagadora numa eleição de apenas um candidato boicotada pela oposição, e deve ser declarado vencedor no domingo, disseram fontes oficiais. As fontes disseram à Reuters que oficiais de dois terços dos distritos eleitorais mostraram que Mugabe, 84, derrotou o líder da oposição Morgan Tsvangiral por larga margem, num pleito que críticos classificaram como uma fraude. O nome de Tsvangirai foi deixado nas cédulas de votação depois que autoridades eleitorais se recusaram a aceitar sua desistência na semana passada por causa da violência contra seus partidários. "As urnas estão indicando que a dspeito do que queriam nossos caluniadores e a propaganda de nossos inimigos, o comparecimento à votação foi muito alto e que nós vamos ter uma vitória esmagadora," disse um oficial, que preferiu não se identificar. (Reportagem de Cris Chinaka)