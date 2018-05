Mugabe faz ameaça a empresas estrangeiras Um dia depois de declarar rompido o "governo de unidade nacional" com o líder da oposição Morgan Tsvangirai, o presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, ameaçou ontem nacionalizar empresas originárias de países que impuseram sanções contra seu regime por suspeita de violações de direitos humanos. Entre as empresas ameaçadas estão a Anglo Platinum, Impala Platinum Holdings, Rio Tinto, Barclays Plc e Standard Chartered.