Mugabe ganhou imunidade para renunciar à presidência do Zimbábue

O ex-presidente do Zimbábue Robert Mugabe, de 93 anos, recebeu imunidade contra possíveis processos – por crimes cometidos durante seus 37 anos no poder – e a garantia de que sua segurança será preservada em sua residência no interior do país, como parte de um acordo que levou à sua renúncia.

+ No Zimbábue, 'Crocodilo' Emmerson Mnangagwa assume a presidência

Mugabe comandou com mão forte o Zimbábue desde sua independência, em 1980, mas renunciou na terça-feira depois que o Exército tomou o poder e o partido governista se voltou contra ele. O estopim da crise foi o afastamento do vice-presidente Emmerson Mnangagwa, que abriria caminho para que Grace, mulher do ditador, assumisse o poder.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Uma fonte do governo afirmou que Mugabe disse aos negociadores que deseja morrer no Zimbábue e não planeja viver no exílio. “Foi muito comovente para ele. Mugabe foi enfático a esse respeito”, disse a fonte, que não está autorizada a revelar detalhes do acordo negociado. “Para ele, era muito importante que lhe garantissem segurança para ficar no país, embora isso não vá impedi-lo de viajar ao exterior quando quiser ou precisar”, afirmou a fonte.

+ Cronologia: os 15 dias que derrubaram Mugabe

+ Vice volta ao Zimbábue e anuncia nova democracia

A imagem de Mugabe se transformou com o tempo. Inicialmente, ele era visto como um herói da independência. No entanto, com o passar dos anos, passou a ser acusado de recorrer à fraude eleitoral, à violência e à repressão contra os opositores para se manter no poder.

Em 2008, 200 partidários do grupo opositor Movimento pela Mudança Democrática (MDC) foram assassinados e milhares de pessoas foram torturadas em uma onda de violência que deixou o país em uma profunda crise política. Na época, Mugabe afirmou que “só Deus” poderia afastá-lo do governo. Em 2015, ele afirmou em discurso que pretendia governar até os 100 anos. “Teremos de criar uma cadeira de rodas especial para o meu marido, porque ele não deixará a presidência tão cedo”, disse a primeira-dama recentemente. / REUTERS e EFE