Mugabe insiste em eleição presidencial em 2012 O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, insistiu nesta terça-feira que as novas eleições devem ocorrer este ano com ou sem a aprovação da nova Constituição. Em entrevista a uma rede de televisão estatal, Mugabe, que faz 88 anos hoje, afirmou que "ninguém está forçado a participar das eleições, mas definitivamente vou exercer meu poder de presidente de acordo com as leis e com a Constituição de nosso país para anunciar a data das eleições. Quem não concordar, que não participe".