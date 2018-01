Muitos iraquianos transferem ódio de Saddam para os EUA Poucos dias atrás, tropas dos EUA foram saudadas e beijadas enquanto destruíam símbolos do regime de Saddam Hussein. Hoje, depois de uma semana de caos, a história é outra. Com saqueadores dominando as ruas e os serviços básicos ainda não restaurados, muitos iraquianos estão desviando seu ódio a Saddam Hussein para o que eles vêem como o opressor: os Estados Unidos da América. "Eles são agressores. Eles nos destruíram. Eles nos colocaram em guerra e não nos deixaram dormir", acusou Ali Ahmed, 17 anos, numa cama de hospital, com um tubo drenando fluido de seus pulmões. Ele relatou ter sido baleado nas costas, na sexta-feira, por um americano, quando saía de sua casa para comprar pão para sua família. Um suicida havia atacado tropas dos EUA na rua, afirmou, e os americanos abriram fogo indiscriminadamente em resposta. "Se os americanos e britânicos estão aqui para destruir o regime e libertar o Iraque, nós damos as boas-vindas", explicou Emad Fadil, um trabalhador de 26 anos da cidade sulista de Basra. "Mas se eles vieram para ocupar o Iraque, vamos lutar contra eles até o fim - como os palestinos". Tem havido manifestações diárias também em Bagdá, muitas delas na frente do Hotel Palestine, onde muitos jornalistas estão hospedados e fuzileiros dos EUA estabeleceram uma base. Centenas de pessoas com cartazes exigindo a restauração da energia elétrica, abastecimento de água e telefones. "Começou o filme da libertação sangrenta. Diretor ruim", estava escrito num cartaz. Mesmo pessoas derrubando estátuas de Saddam criticavam a invasão liderada pelos EUA, pela morte e destruição que causou, e advertiram que os americanos passarão a ser alvos caso não consertem o que destruíram e deixem o país. Muitos iraquianos acreditam que os EUA lançaram a guerra para capturar o petróleo. No que para muitos em Bagdá seria uma confirmação disso, um dos primeiros prédios tomados pelas forças dos EUA em Bagdá foi o do Ministério do Petróleo. Elas ainda estão lá. Veja o especial :