Mujica chama ex-guerrilheiros para governo uruguaio O presidente eleito do Uruguai, José Mujica, escolheu dois outros ex-guerrilheiros tupamaros, Alberto Bonomi e Luis Rosadilla, para ocupar os cargos de ministros do Interior e da Defesa Nacional, respectivamente. Ele também deve buscar outro integrante para o seu futuro gabinete, já que a comunista Ana Olivera, indicada para o Ministério do Desenvolvimento Social, será candidata à prefeitura de Montevidéu.