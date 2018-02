Mujica diz que Brasil deve liderar a região

Mujica e seu vice-presidente eleito, Danilo Astori, coincidiram em destacar o ímpeto de desenvolvimento econômico e social que vive o país sul-americano. Os dois tomam posse amanhã.

"O Brasil deve cumprir um papel fundamental na relação com o mundo, em especial o europeu. Já conversamos com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ele esteve de acordo" disse Mujica, acrescentando que as relações bilaterais entre Brasil e Uruguai "são muito profundas".