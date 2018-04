Mujica reúne-se com Fidel Castro e elogia 'ideias' do líder cubano

HAVANA - O presidente do Uruguai, José Mujica, reuniu-se com Fidel Casto na noite de quarta-feira e elogiou o estado mental do líder cubano. "Falamos sobre tudo", disse Mujica aos jornalistas nesta quinta-feira. "Encontrei-me com um homem idoso que continua brilhante, sempre propondo ideias", afirmou Mujica.

Fidel Castro, que vai completar 87 anos no início de agosto, está longe do poder desde 2006, quando uma doença o deixou várias vezes à beira da morte. Desde então, ele é visto poucas vezes em público e só recebe dirigentes políticos e aliados, mas continua a escrever suas colunas para jornais.

Mujica não disse quanto tempo durou seu encontro com Fidel, mas afirmou que a preocupação central do líder cubano atualmente está voltada para experiências com sementes de vegetação tropical, que possam servir como alimento para animais.

Na quarta-feira, após chegar em Havana, Mujica participou de uma reunião a portas fechadas com o atual presidente cubano, Raúl Castro.

Mujica está em Cuba para participar das comemorações dos 60 anos do assalto aos quartéis de Moncada e Carlos Manuel de Céspedes, em 26 de julho de 1953 - primeira ação armada sob o comando de Fidel na ilha, considerada a data do início da revolução cubana, que levou os irmãos Castro ao poder em 1959./ AP