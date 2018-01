Mujica visita 'berço político' de Lula no ABC

No fim de uma tarde fria em São Bernardo do Campo, Mujica foi recebido por funcionários de fábricas e do sindicato na sede da entidade. Em seguida, visitou a presidência acompanhado pelo prefeito de São Bernardo do Campo, Luiz Marinho (PT), e pelo presidente da entidade, Rafael Marques.

Os dois mostraram a Mujica uma foto de uma greve na Ford, em 1990. "Chicão (Francisco Cardoso Filho) era o presidente na época", disse Marques a Mujica, que ouvia e acompanhava tudo com atenção.

Em seguida, ofereceram ao ex-líder uruguaio um café, que ele preferiu "amargo". Para acompanhar, dois pães de queijo. Depois, pacientemente, tirou fotos com todos os presentes, que se alternavam com seus smartphones e câmeras profissionais. Uma fonte da equipe de Mujica disse que ele pediu para conhecer o lugar por ser um importante símbolo para o Partido dos Trabalhadores e para Lula, a quem considera um "velho amigo".

Representantes de um grupo de militância jovem de esquerda, Levante Popular da Juventude, entregou-lhe uma bandeira do movimento. "Por que negra? Por que negra?", insistiu Mujica sobre a cor da bandeira, mas ficou sem resposta.

Depois de conceder uma longa entrevista à TV do sindicato, Mujica estava orientado a não dar mais entrevistas, mas perguntado pelo Estado sobre o que achou da visita ao local onde Lula iniciou sua carreira política, ele apenas respondeu "muito bonito" e foi embora.

Mujica participa hoje, ao lado do ex-presidente Lula, do Seminário Internacional de Participação Cidadã, Gestão Democrática e as Cidades no Século 21, que começou ontem em São Bernardo.

Além dos dois ex-presidentes, que debaterão sobre gestão democrática na América Latina, o seminário, que será realizado no Centro de Formação dos Profissionais de Educação, também receberá os ministros Arthur Chioro (Saúde) e Miguel Rossetto (Secretaria-Geral da Presidência). São Bernardo estará representada no evento pelo prefeito Luiz Marinho, que será mediador do debate de Lula e Mujica.

Na quinta-feira, Mujica recebeu uma homenagem na Associação Brasileira de Imprensa (ABI) e sugeriu que os "políticos devem viver uma vida simples como a maioria, e não como uma minoria privilegiada".

"O Brasil tem força suficiente para superar as dificuldades que tem. O problema é que vocês se apegam ao derrotismo, e acham que nada serve para nada. Vocês têm um país maravilhoso, só depende de vocês para seguir em frente", afirmou Mujica, após a entrega do prêmio Personalidade Sur 2015, oferecido pela Federação das Câmaras de Comércio e Indústria da América do Sul.

Sobre os atos a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff, Mujica disse que são "loucos" os que defendem o retorno dos militares ao poder. "Qualquer democracia, por pior que seja, é melhor do que os militares no poder", afirmou.