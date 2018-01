Mulá Omar afirma que a guerra apenas começou O líder do regime afegão Taleban, mulá Mohamed Omar, disse que a guerra do Afeganistão irá acontecer na Casa Branca, sede do governo americano em Washington. "O confronto não acabou, apenas começou", declarou o mulá ao diário árabe-londrino As Sharq Al Awsat. Segundo o jornal, a entrevista foi feita através de um "correspondente" do líder afegão que passou as perguntas ao Omar. Não há pistas sobre o paradeiro dele. Na entrevista, a primeira publicada com o mulá, ele afirma que o milionário saudita Osama Bin Laden, líder da rede terrorista Al-Qaeda, está vivo. "Bin Laden não morreu, segue vivo e sua morte esta nas mãos de Deus". Omar comentou que os atentados ao World Trade Center e ao Pentágono, no dia 11 de setembro de 2001, aconteceram por causa da "política injusta" dos Estados Unidos em relação ao Islã e sua postura a favor de Israel nos confrontos contra os árabes. Para ele, o Taleban "no foi derrotado" na guerra do Afeganistão iniciada em outubro do ano passado, apenas foi um recuo das tropas "para evitar mais baixas entre os civis". "A batalha no Afeganistão e na Palestina não terminou e vai avançar até a Casa Branca, que é o quartel-general da injustiça. De lá uma guerra contra o Islã e os muçulmanos foi iniciada sem nenhuma justificativa legal ou internacional. A situação das tropas americanas no Afeganistão será "como no inferno". Elas terão a mesma sorte que o Exército soviético", completou Omar