Mulá Omar afirma que Taleban domina parte do Afeganistão O mulá Omar, líder máximo dos talebans afegãos, disse, em uma gravação atribuída a ele e transmitida pela rede paquistanesa "GEO TV", que os rebeldes afegãos controlam parte do Afeganistão. O paradeiro de Omar é desconhecido desde a queda do regime fundamentalista islâmico, no final de 2001. Na mensagem, o líder afegão afirma que a coalizão militar dirigida pelos Estados Unidos e as autoridades afegãs "não podem resolver o problema do Afeganistão". De forma recorrente, os meios de comunicação paquistaneses transmitem gravações e comunicados supostamente atribuídos ao mulá Omar, cuja autenticidade nunca foi totalmente comprovada. No último dia 9, uma declaração atribuída ao mulá Omar afirmava que a morte do líder da Al-Qaeda no Iraque, Abu Musab al-Zarqawi, não debilitará "a resistência contra as forças dos cruzados". Desde a queda do regime Taleban, o mulá Omar está foragido. Os EUA ofereceram uma recompensa de US$ 10 milhões por ele. Acredita-se que Omar esteja refugiado em algum lugar da fronteira montanhosa entre Afeganistão e Paquistão, da mesma forma que o líder da rede terrorista Al-Qaeda, Osama bin Laden, por quem Washington oferece uma recompensa de US$ 25 milhões.