Mulá Omar ameaça os EUA pela Internet O líder supremo dos Taleban, o mulá Mohammad Omar, continua vivo e ameaçando os EUA com uma guerra santa, informou hoje o jornal paquistanês The Frontier Post. Segundo o diário, Omar divulgou uma mensagem pela Internet na qual afirma que "os EUA acreditam que ganharam a guerra contra os muçulmanos, mas nós, os muçulmanos, sabemos que a guerra continua". Segundo o mulá Omar, "os EUA entraram no Afeganistão marchando sobre os esqueletos das mulheres e das crianças após haver usado as mais poderosas armas de destruição, as mesmas que proíbe a todos os outros países". O jornal, com sede em Peshawar, assegura ter obtido a informação no site oficial dos taleban na Internet. Contudo, a página www.taleban.com foi fechada após o 11 de setembro.