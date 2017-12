Mulá Omar diz que "fogo alcançará os EUA" "A guerra santa apenas começou e seu fogo alcançará os Estados Unidos e incendiará sua capital", afirmou o mulá Muhammad Omar, que assegurou que Osama bin Laden está vivo e se encontra no Afeganistão, segundo o semanário russo Argumentos e Fatos. "Se os Estados Unidos não colocarem um fim a esta injusta guerra contra o Islã, fatos como os de 11 de setembro se repetirão em seu território e não apenas uma vez", disse Omar em entrevista via e-mail à revista. O líder espiritual dos talebans assegurou ainda que o movimento "sofreu apenas perdas mínimas" e está disposto a "combater por outros 100 anos, até que o último estrangeiro tenha sido caçado no Afeganistão". Omar afirmou que Bin Laden se encontra em território afegão, acrescentando que os ajudou durante toda a guerra com os russos e não os abandonará agora.