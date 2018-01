Mulá Omar está vivo, diz Taleban O ex-embaixador do Taleban no Paquistão, Abdul Salam Zaeef, afirmou hoje, em entrevista à agência Islamic Press, que o líder da milícia islâmica, mulá Mohammed Omar, não foi ferido ou morto durante os últimos ataques americanos em Kandahar. "O mulá Mohammed Omar... não foi ferido, nem qualquer outro líder Taleban", disse Zaeef. Ele disse que aviões americanos acertaram a casa de um líder do Taleban em Kandahar, mas não uma base do Taleban ou da organização terrorista Al-Qaeda. Ele não disse se algum líder ficou ferido e suas informações não puderam ser confirmadas. A Islamic Press disse ainda que o Taleban sabe do paradeiro de Bin Laden. Leia o especial