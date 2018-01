Mulá Omar pede concentração de forças para atacar americanos O mulá Mohammad Omar, líder do derrotado regime Taleban, ordenou a seus homens que concentrem forças em diferentes regiões do Afeganistão para atacar objetivos americanos, informou hoje a agência chechena Kavkaz. As últimas informações sobre o mulá, procurado pelo governo americano por ter hospedado e apoiado o saudita Osama bin Laden, foram dadas poucos dias atrás pelo irmão do presidente afegão, Hamid Karzai. Segundo Ahmad Wali Karzai, Omar "viaja de moto ou a pé" e foi avistado em uma ampla zona que se estende desde a província de Zabol (sudeste) até a de Uruzgan (centro), e em sua terra natal, Deh Rawud, próximo à província de Helmand (sudoeste). Fontes do Pentágono indicaram que soldados americanos seguiam seus passos, no final do mês passado, quando uma bomba atirada por engano por um avião americano caiu sobre os participantes de uma festa de casamento, na província de Uruzgan, causando a morte de 54 pessoas.