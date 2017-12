Mulá Omar se esconde no banco traseiro de um carro O mulá Mohammad Omar vive no banco traseiro de um automóvel e não passa mais do que quatro horas no mesmo lugar fugindo das bombas norte-americanas, disse hoje um dos enviados a Cabul do jornal britânico Times. Um amigo de Said Mohammed, o motorista particular do mulá, contou ao enviado do jornal ter visto o chefe supremo dos talebans a bordo de um Toyota Corolla cinzento, com um único guarda-costas, enquanto dava instruções através do rádio. O mulá Omar, disse a fonte, teve que renunciar à sua pick-up Land Cruiser e agora é obrigado a circular a bordo de diferentes veículos, incluindo caminhões e caminhonetes, para escapar das bombas dos EUA. "Eu o vi no sábado passado, com apenas um guarda-costas para passar despercebido. E sei onde ele se encontra porque seu motorista é meu amigo", disse a fonte ao diário. O autor do relato, cujo nome não foi revelado pelo jornal por razões de segurança, disse que, para evitar ser alvejado ou descoberto por tropas especiais norte-americanas, o mulá é obrigado a se deslocar continuamente. "Não fica nem em sua própria casa", disse a fonte. "De noite, dorme três ou quatro horas antes de ordenar ao motorista que o leve para outro lugar. Durante o dia, visita as tropas para manter elevado o moral dos combatentes". Leia o especial