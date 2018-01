Mulá Omar se refugia no Paquistão, diz embaixada O líder do Taleban, mulá Mohammad Omar, se refugiou no Paquistão, informaram à agência de notícias russa Ria Novosti, funcionários da embaixada afegã em exílio em Dushanbe, capital do Tajiquistão. Moujidín Mejti, funcionário da embaixada, disse que as forças da Aliança do Norte haviam tomado controle de Kandahar, onde se situa o quartel-general do Taleban. Leia o especial