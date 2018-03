Mulher acusada de integrar as Farc é presa na Espanha--mídia A polícia prendeu no sábado uma mulher suspeita de ser representante das Farc na Espanha, informou a mídia espanhola, citando fontes da polícia e do governo. A espanhola María Remedios García Albert, de 57 anos, levantou fundos para as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) na Espanha, segundo o jornal El Mundo, que citou o ministério do Interior espanhol. E-mails enviados para ela a partir dos computadores usados por Raul Reyes, um dos chefes das Farc morto durante uma operação militar do Exército colombiano no Equador, em março, levou à prisão de Albert em Madri, segundo o jornal. (Reportagem de Sonya Dowsett)