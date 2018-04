Mulher-bomba mata 28 em posto militar Disfarçada de refugiada, uma suposta militante do Grupo de Libertação do Eelam Tamil detonou ontem um cinturão de explosivos quando passava por um posto de controle do Exército cingalês em Vishwamadu, nordeste do Sri Lanka, matando 20 soldados e 8 civis. Após 25 anos de guerra civil, que deixaram 70 mil mortos, o governo cingalês garante estar próximo da vitória sobre os rebeldes. Atualmente, 250 mil civis encontram-se isolados na zona de guerra.