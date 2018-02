Mulher-bomba mata mais de 40 pessoas em ataque em Bagdá

Mais de 40 pessoas foram mortas em um ataque de uma mulher-bomba contra peregrinos xiitas no nordeste de Bagdá, de acordo com a polícia iraquiana.

Uma mulher detonou os explosivos que carregava em um colete no meio de um grupo de peregrinos que viajava para Karbala, a 80 quilômetros de Bagdá, para um festival religioso.

Pelo menos outros 106 peregrinos ficaram feridos no ataque. Os peregrinos iriam participar do Arbaeen, o fim dos 40 dias de luto pela morte do neto do profeta Maomé. O ponto alto do festival deve ocorrer na sexta-feira.

As forças de segurança iraquianas já estão em alerta, principalmente em volta do santuário do Imã Hussein, em Karbala.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com o correspondente da BBC em Bagdá Gabriel Gatehouse, centenas de milhares de muçulmanos xiitas farão a viagem para Karbala a pé e os grandes grupos de peregrinos são os mais vulneráveis, inclusive já foram alvos de ataques suicidas em outros anos.

Há um ano outra suicida matou 32 peregrinos perto de Bagdá.

O correspondente da BBC em Bagdá acrescenta que o ataque desta segunda-feira ocorre em meio aos preparativos para a eleição parlamentar do Iraque, que ocorre em março.

A tensão entre as comunidades xiita e sunita está aumentando devido a uma lista de cerca de 500 candidatos que foram proibidos de concorrer, por causa do suposto envolvimento destes nomes com o Partido Baath, do ex-líder Saddam Hussein, que é ilegal no país.

Apesar de a lista conter nomes de sunitas e xiitas, os grupos políticos sunitas alegam que tem muitos mais nomes nesta lista. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.