Mulher candidata-se à presidência do Irã Uma mulher apresentou-se ontem como candidata às eleições presidenciais de 8 de junho no Irã pela primeira vez na história daquela república islâmica. Fahrad Josravi, de 42 anos, é ligada aos conservadores e sua candidatura precisa do aval do Conselho de Vigilância, que dá a última palavra sobre os candidatos e proclama os resultados eleitorais. Fahrad acredita que será aceita, "apesar de a lei eleitoral não ser clara a respeito das mulheres".