Mulher casa com cadáver de noivo na Índia Nem a morte separou a indiana Tulsi Devipujak, 22 anos, de seu noivo, morto após cair em um poço logo depois de seu noivado. Desesperada com o ocorrido, ela insistiu em casar-se com o corpo de seu amado minutos antes de ele ser cremado, informou nesta segunda-feira, 12, a agência de notícias Reuters. A mulher trocou o vestido de noiva pelas roupas de luto em apenas alguns minutos. Auxiliares colocaram o corpo do noivo em pé e entoaram orações matrimoniais antes de cremar o corpo. Segundo a reportagem, os pais da noiva se opuseram ao casamento, mas no final cuidaram da cerimônia e deram a sua filha roupas e utensílios de presente, como manda a tradição hindu.