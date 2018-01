Mulher convive com 6.000 escorpiões por 32 dias Uma mulher malaia quebrou um recorde mundial ao passar 32 dias enclausurada numa redoma de vidro com 6.069 escorpiões, sofrendo sete picadas nesse período, anunciou seu patrocinador. Nur Malena Hassan, de 27 anos, continuará até sábado na redoma, posicionada num centro comercial da cidade malaia de Kuantan, disse Bohari Rahmat, cuja fábrica de biscoitos patrocina a façanha. No fim da noite de ontem, Nur Malena bateu o recorde de Kanchana Ketkeaw, da Tailândia, que passou 31 dias numa redoma de vidro com 3.400 escorpiões, prosseguiu Bohari. Ele disse que não conversou com Nur Malena depois de ela ter voltado a ser a recordista mundial. Em 2001, ela passou 30 dias com 2.700 escorpiões. "Não queremos que ela perca o foco pensando que isso é o bastante. Se pudermos chegar a 36 dias, será mais difícil alguém bater nosso recorde na próxima vez." Sujahat Nair, uma porta-voz do Livro dos Recordes da Malásia, disse à Associated Press que os vídeos e toda a documentação necessária já estão sendo enviados ao tradicional Guinness, o Livro dos Recordes.