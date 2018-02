Mulher dá à luz ao segundo filho usando esperma de marido morto Diane Blood, que travou uma batalha legal pelo direito de ter uma criança usando o esperma do marido já falecido, deu à luz a um segundo filho pelo mesmo método. O pai de Blood, Mike McMahon, disse que a criança, Joel Michael, nasceu através de uma cesariana no Hospital Real de Hallamshire, em Sheffield, nesta quarta-feira, pesando 3,6 quilos. Mãe e bebê estão passando bem. Blood, cujo marido, Stephen, morreu de meningite aos 30 anos, em 1995, foi a primeira mulher a ser proibida de usar o esperma para inseminação artificial porque o sêmen de Stephen foi colhido quando ele já se encontrava em estado de coma, portanto incapaz de autorizar o procedimento. Sua batalha judicial de dois anos ganhou simpatia pública, inclusive por parte da equipe envolvida na elaboração da lei britânica que regulamenta a fertilização humana - a qual exige consentimento por escrito por parte do doador do esperma. Em 1997, uma corte determinou que ela poderia levar adiante sua gravidez e, após submeter-se a um tratamento de fertilização em uma clínica belga, Blood deu à luz ao primeiro filho, Liam, de 3 anos. Ao anunciar a segunda gravidez em fevereiro, Blood, de 36 anos, disse estar disposta a ir aos tribunais para conseguir uma mudança na lei - que ainda não foi tramitada no Parlamento britânico.