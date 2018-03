Mulher dá à luz bebê com quatro braços e quatro pernas na Indonésia

Uma mãe indonésia de 24 anos deu à luz uma menina com quatro braços e quatro pernas em um hospital público da Indonésia na sexta-feira. A mulher identificada como Enung deu à luz no Hospital Slamet, em Garut, a cerca de 160 quilômetros ao sudeste de Jacarta, às 19h10 (8h10 de Brasília) da sexta-feira e a criança morreu no sábado, informou neste domingo a agência de notícias "Antara". O doutor Wijayanti Utoyo opinou que pode ter se tratado de um crescimento intra-uterino retardado de dois gêmeos que não se dividiram no óvulo devido à desnutrição, infecção ou trauma. O médico disse que, mesmo que a criança tivesse sobrevivido, seria difícil pensar na separação porque o bebê só tinha uma cabeça, um tronco e um coração.