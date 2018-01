Mulher dá a luz no banheiro de um avião durante um vôo Uma passageira de um vôo da companhia francesa Air Austral deu à luz uma criança esta noite no banheiro do avião em que voava da cidade de Lyon para ilha francesa de Reunião, no oceano Índico. Fontes da Air Austral informaram que o parto começou pouco depois das 22h (19h de Brasília), sem que a tripulação do avião percebesse já que a passageira, originária da ilha francesa de Mayotte (também no Índico), tinha entrado no banheiro do aparelho. Uma aeromoça percebeu que a mulher, de 25 anos, não saía e foi perguntar o que estava acontecendo. Só então soube que um bebê estava nascendo enquanto o avião - com 170 passageiros -sobrevoava o território etíope. A criança já havia nascido quando o comandante da aeronave foi avisado. Um médico que estava a bordo se encarregou de cortar o cordão umbilical e comprovar que a mãe e o recém-nascido estavam em perfeito estado de saúde. Por isso, o comandante decidiu continuar a viagem como estava previsto. Em caso de complicações, ele teria que desviar e aterrissar em Djibuti. Na chegada ao aeroporto de Saint-Denis-de-la-Réunion, ambos foram internados no hospital de Bellepierre. A mulher disse que a data prevista para o parto era o próximo dia 4 e que queria que o nascimento acontecesse em Mayotte, para onde iria após a escala em Reunião.