Mulher dada como morta revive na funerária Uma equipe médica encontrou no sábado em Ashland, no Massachusetts, uma jovem sem sinais de vida, na banheira da casa dela, e a colocou num saco plástico, pensando que estava morta. Quando o corpo já estava numa funerária, o dono da empresa escutou ruídos no saco e viu que a jovem estava viva. "Pessoas com temperatura muito baixa podem ser ressuscitadas", disse o médico Murray Hamlet, criticando os socorristas.