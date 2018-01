Mulher de 104 anos se casa com homem de 33 Wook Kundor, uma mulher de 104 anos, casou-se com Muhamad Noor Che Musa, de 33 anos, informou hoje a imprensa local. Kundor já fora casada outras 20 vezes. O casal, que vive no norte da Malásia, se diz apaixonado. Muhamad, o noivo, explicou ao diário "Harian Metro" que seu amor pela agora esposa nasceu depois de manter durante algum tempo uma relação de amizade e respeito mútuo. Muhamad, que não tem emprego fixo desde que deixou o exército há alguns anos, afirmou que conhecer Kundor pôs fim à sua vida errante e negou que a decisão de se casar com ela tenha motivos econômicos.