Mulher de 56 anos dá à luz gêmeos Lynn Bezant, de 56 anos, tornou-se a mãe britânica mais velha a ter gêmeos, informou ontem o jornal The Mirror. Na quinta-feira, nasceram David Stephen John, com 1,470 kg, e Susan Jennifer Claire, com 2,23, e gozam de boa saúde. "Foi uma experiência maravilhosa. Não me arrependo, nem me arrependi durante a gravidez", disse a mãe. Ela e o marido Derek têm três filhos adultos. Até agora, a mãe britânica mais velha é Liz Buttle, de Gales, que teve um filho aos 60 anos.